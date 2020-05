Was für ein ungewohnter Anblick! Spätestens seit ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2011 hat Lana Del Rey (34) zahlreiche Fans auf der Welt. Neben ihrer einfühlsamen Stimme feiern sie auch ihren auffälligen und perfekt sitzenden Lidstrich. Der Eyeliner ist mittlerweile das Markenzeichen der "Don’t Call Me Angel"-Interpretin! Trotzdem setzt Lana den Stift offenbar nicht täglich an: Im Netz präsentierte sie sich nun "oben ohne".

"Wenn du nicht die Wahl hast, aber wieder blond wirst", schrieb Lana zu einem Spiegel-Selfie von sich auf Instagram. Statt ihre heller werdenden Haare zu betrachten, hatten ihre Fans aber nur Augen für Lanas Gesicht. Denn auf der Aufnahme präsentierte die 34-Jährige sich komplett ohne Make-up und somit auch ohne ihren bekannten Lidstrich. Und ihre Fans lieben es! "Mega-schön" oder "Glowing! Du natürlicher kleiner Engel", lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente für Lanas Look.

In Quarantänezeiten hat die gebürtige New Yorkerin offenbar gerade keine Lust sich zu schminken. Auf vielen Bildern gab sie sich zuletzt ganz natürlich – doch keines kam so gut an wie ihr neuestes Selfie. Nach wenigen Stunden hatte der Post bereits über 1,4 Millionen Likes. Wie gefällt Lana euch besser: mit oder ohne Lidstrich? Am Ende des Artikels könnt ihr in einer Umfrage darüber abstimmen.

Getty Images Lana Del Rey bei den Grammys 2020

Getty Images Lana Del Rey

Instagram / lanadelrey Sängerin Lana Del Rey



