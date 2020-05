Janina Uhse (30) hat den Absprung von der Daily Soap geschafft! Die schöne Brünette erlangte 2008 nationale Bekanntheit durch ihre Rolle der Jasmin Nowak in der Kultserie GZSZ. Dort war sie bis 2017 Teil des Casts. Doch anders als bei vielen anderen einstigen Soap-Darstellern gelang es Janina, sich danach einen Namen als wandlungsfähige Schauspielerin zu machen. So können Fans sie mittlerweile sogar auch auf dem Streamingportal Netflix bestaunen. In einem Interview sprach Janina nun über ihre Wandlung vom GZSZ-Sternchen zum Filmstar!

Die Serie "Berlin, Berlin" war in den frühen 2000er Jahren ein riesiger Erfolg. Nun gibt es einen Kinofilm zur Sendung, in dem Janina glatt mal eine Hauptrolle abgesahnt hat. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Streifen allerdings zuerst auf Netflix veröffentlicht. Das bedeutet für Janina, dass sie nun auch ein internationales Publikum begeistern kann. Für die 30-Jährige heißt dies auch, dass sie das GZSZ-Image endgültig abstreifen kann: "Ja, ich glaube, der Befreiungsschlag ist jetzt damit passiert. Das Gefühl kam sehr stark auf", verriet sie gegenüber Bild.

Doch auch wenn Janina mit dem Verlassen der Sendung aufs richtige Pferd gesetzt hat, Mut kostete es sie damals allemal: "Unfassbar viel Mut! Ich glaube aber auch, dass man keine Wunder erwarten kann, wenn man nicht mutig ist. Es war die einzig richtige Entscheidung!" Tatsächlich folgte auf diesen Entschluss bereits eine erfolgreiche Karriere als Influencerin und als YouTube-Köchin. Mit dem Film "Betonrausch" war Janina in diesem Jahr außerdem erstmals bei dem Streamingdienst zu sehen.

Janina Uhse im Mai 2020

Janina Uhse, Schauspielerin

Janina Uhse bei der Berlin Fashion Week



