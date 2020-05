Steht Lijana bei Germany's next Topmodel jetzt alleine da? Am Donnerstagabend musste wieder ein Nachwuchs-Model die beliebte Castingshow rund um Heidi Klum (46) verlassen. Diesmal traf es Larissa Neumann, die mit ihrer Performance nicht überzeugen konnte. Und somit musste nicht nur Lijanas beste Freundin, sondern auch ihre letzte Verbündete unter den anderen Kandidatinnen ihre Koffer packen. Jetzt könnte es für sie in der Show schwierig werden.

In einem Livestream auf Instagram beantwortete die Beauty die neugierigen Fragen ihrer Fans. Lijana sei der Meinung, dass sie nach dem Exit ihrer Freundin Probleme haben könnte. "Ohne sie weiter zu machen, ist schon schwierig", erklärte sie ihrer Community. Vor allem das Heimweh mache ihr Sorgen, da die Blondine für sie ein Stück Familie geworden sei. "Sie hat mich immer zum Lachen gebracht."

Den Rauswurf habe die Hobby-Tänzerin allerdings schon vermutet. "Also, bei dem Feedback dachte ich mir schon, dass es eventuell für Larissa eng werden könnte", verriet sie ihren Followern. Doch auch Tamara und sie selbst seien unsicher gewesen. Sie habe gedacht, dass die Entscheidung zwischen ihnen drei fällt.

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana im April 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

