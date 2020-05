Es war eine besonders harte Woche bei Germany's next Topmodel – und eine Kandidatin hat sie nicht überstanden! Kurz vorm Halbfinale stand in der heutigen Folge das wichtigste Shooting der ganzen Staffel an: das alljährliche Cover-Shooting für die Harper's Bazaar! Noch dazu hatte es auch der Final-Walk mächtig in sich. Die übrigen sieben Nachwuchs-Models mussten nach einem anspruchsvollen Unterricht mit Topmodel Coco Rocha (31) ein Over The Top Posing absolvieren. Bei der anschließenden Entscheidung sortierte Heidi Klum (46) dann knallhart aus: Ein Mädchen musste seine Koffer packen!

Eher wenig überraschend traf es Larissa. Die Gastjuroren hatten die Blondine bereits mächtig für ihren Final-Walk kritisiert. Auch das wichtige Cover-Shooting lief bei ihr alles andere als rund – besonders ärgerlich, denn all ihre Kontrahentinnen hatten hier zu Heidis Zufriedenheit abgeliefert. Doch wie hat sie auf ihren Rausschmiss reagiert? Larissa zeigte sich zwar mächtig enttäuscht, aber gefasst. Im Gegenteil zu ihrer BFF Lijana, die prompt in Tränen ausbrach.

Schon kurz vor der Entscheidung hatte Larissa offenbar ein ungutes Gefühl. Nachdem ihre Emotionen eh schon in Aufruhr gewesen sind, bekam sie Backstage in ihrem besonders engen Kleid "keine Luft mehr" – was sich kurz darauf in eine ausgewachsene Panikattacke entwickelte!

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im Februar 2020

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im März 2020



