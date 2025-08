GNTM-Girl Larissa Neumann kämpft mit fieser Fußverletzung

Larissa Neumann, bekannt aus ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel 2020, sorgt derzeit auf Instagram für Aufsehen mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Problemen. Die 25-jährige Influencerin aus Frankfurt am Main berichtete ihren Followern am Sonntag über gleich zwei Sorgen: Neben einem Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung kämpft sie seit zwei Wochen mit einer Fußverletzung. Während eines Aufenthalts auf Ibiza war Larissa in eine Glasscherbe getreten, die eine hartnäckige Wunde hinterließ. "Ich kann nicht richtig laufen! Ich kann nicht zum Sport gehen, weil ich nicht richtig auftreten kann!", klagte sie in ihrer Story.

Die Verletzung macht ihr besonders zu schaffen, da sie Schwierigkeiten hat, ihren Fuß zu schonen. "Ich kann jetzt nicht zu Hause liegen und meinen Fuß drei Tage hochlegen und mich nicht bewegen, dafür steht irgendwie zu viel an", erklärte sie ihren Followern. Doch genau diese Belastung führt laut der Influencerin dazu, dass die Wunde immer wieder aufreißt: "Immer, wenn ich zu viel laufe, fängt der wieder an zu bluten!" Besonders frustrierend sei für sie dabei, dass ihre geliebte Sport-Routine ebenfalls auf Eis liegen muss. Dennoch äußerte sich Larissa in ihrer Instagram-Story optimistisch, dass die Verletzung schon bald endgültig abheilen wird.

Larissa, die durch ihre Teilnahme bei Heidi Klums (52) Modelshow erstmals ins öffentliche Rampenlicht trat, nutzt mittlerweile vor allem Social Media, um sich auszudrücken. Mit ihrem aktiven Lebensstil teilt die Frankfurterin oft Einblicke in ihren Alltag, ihre Fitness und ihre Reisen. Umso belastender scheint für sie die aktuelle Situation zu sein, da sie von ihrer normalen Routine abweichen muss. Die sportbegeisterte Influencerin ist jedoch bekannt für ihre Entschlossenheit und lässt ihre Follower regelmäßig an ihrem Weg teilhaben, seien es Erfolgserlebnisse oder kleinere Rückschläge wie diese.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann bei den Miss-Germany-Awards

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann in New York City

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann in New York