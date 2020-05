Überflüssige Schwangerschaftskilos? Nicht bei Kristina Yantsen! Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin überraschte vor Kurzem mit ihrem Nachwuchs: Denn die Reality-TV-Bekanntheit ist ganz heimlich Mama eines Sohnes geworden. Mittlerweile präsentiert die Beauty im Netz süße Throwback-Bilder von ihrem XL-Babybauch. Außerdem hat sie verraten, dass sie in der Schwangerschaft knapp zwölf Kilogramm zugenommen hatte. Doch von Extra-Kilos ist nun keine Spur mehr: Kristina hat ihr Ausgangsgewicht zurück!

"Aktuell wiege ich 44 Kilo. Also, ich bin wieder zurück auf mein Gewicht gekommen", offenbart Kristina auf Instagram. Lange musste die Ex von Daniel Völz (35) nicht darauf warten, wieder in ihre alten Sachen zu passen – denn nach rund fünf Wochen hatte sie die Extra-Pfunde schon wieder los. Wie sie das so schnell geschafft hat? "Während der Schwangerschaft habe ich Sport gemacht. Ich finde das auch wichtig", erklärt sich die Brünette ihren Abnehm-Erfolg. Aber auch die Ernährung war der Neu-Mami in der Zeit mit Baby im Bauch wichtig, wie sie verrät: "Ich habe versucht, mich an einen Ernährungsplan zu halten, in dem alle wichtigen Nährstoffe für das Baby enthalten sind."

Chips, Schokolade und Co. sollen aber dennoch während der Schwangerschaft auch auf Kristinas Speiseplan gerutscht sein. Sie habe sich ab und an auch mal etwas gegönnt – allerdings gab es Fast Food nur in Maßen.

Instagram / kristinayantsen Ex-Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen in der 17. und 37. Schwangerschaftswoche

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Social-Media-Bekanntheit

