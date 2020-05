Sie hat Ja gesagt! In der aktuellen Folge von Temptation Island durften die Zuschauer vor den heimischen TV-Bildschirmen Zeugen einer ganz besonderen Liebeserklärung werden. Nachdem Till Adam bei der ersten Party der Staffel nichts anbrennen ließ, hat er sich in den folgenden Wochen nichts mehr zuschulden kommen lassen und beteuerte stets die Liebe zu seiner Freundin Hanna Annika. Beim Wiedersehen machte Till der Blondine dann sogar einen Heiratsantrag. Diese Reality-Stars freuen sich mit dem Paar über die Verlobung.

"Gewinner der Show. Hoffe nur das Beste für euch für die Zukunft. Egal, was passiert: Am Ende habt ihr euch", kommentiert beispielsweise Staffelkollege Davide Tolone Tills Instagram-Beitrag, in dem er die Freude über die Liebesnachricht mit seinen Fans teilt. Auch Pia und die beiden Singledamen Sabrina und Roxy gehören zu den Gratulanten. Aber nicht nur die Teilnehmer der zweiten "Temptation Island"-Ausgabe sind total aus dem Häuschen, auch viele ehemalige TV-Kollegen des Bademeisters sprechen ihre Glückwünsche aus.

Die Love Island-Stars Tobias Wegener (27), Aleksandar Petrovic (29), Babak Cheraghpour und Tracy Candela zeigen sich glücklich darüber, dass Till in der Blondine endlich sein großes Glück gefunden hat. Der frühere Bachelorette-Teilnehmer Patrick Cuninka (29), der 2015 zusammen mit dem 31-Jährigen um das Herz von Rosenverteilerin Alisa Persch (32) gekämpft hatte, gratuliert ebenfalls. Zu einem einfachen "Glückwunsch, Bro", fügt er ein rotes Herz-Emoji hinzu.

