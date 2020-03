Die erste Folge von Temptation Island hatte es in sich! Am Dienstagabend flimmerte die Auftaktsendung der zweiten Staffel der Fremdflirtshow über die Bildschirme. Vor allem zwei der vergebenen Kandidaten bekleckerten sich dabei nicht unbedingt mit Ruhm. Bei einer heißen Whirlpool-Session kam es bei Calvin Kleinen und Till Adam mit mehreren Frauen zum Austausch von Zärtlichkeiten. Es wurden Zehen gelutscht und Küsse auf Oberkörper verteilt. Am Ende landete der einstige Love Island-Kandidat sogar mit einer Dame im Bett – was da genau lief, wurde aber noch nicht ausgestrahlt. Doch wie weit werden die zwei Jungs noch gehen? Promiflash hat Single-Lady Giulie Santana aus der vergangenen Staffel um eine Einschätzung gebeten.

Giulie versuchte 2019 die vergebenen Kerle wie Robin Riebling oder Salvatore Vassallo um den Finger zu wickeln. Ganz so heiß wie bei der aktuellen Besetzung ging es bei ihnen aber nie her. Ob gerade Calvin und Till in den kommenden Folgen noch mehr zulassen werden? "Ich schätze die beiden als die untreusten von allen ein. Sie fühlen sich ziemlich sicher, dass ihrer Freundinnen ihnen vergeben werden, und wollen einfach nur eine gute Zeit in der Villa mit den Mädels haben", vermutete die Barkeeperin aus München im Gespräch mit Promiflash. Sie sei sich nach der ersten Episode sicher, dass noch sehr viel mehr passieren wird.

Den aktuellen Single-Damen macht Giulie allerdings keinen Vorwurf: "Wenn die vergebenen Jungs bei unserer Staffel auch so locker wie bei dieser gewesen wären, wären wir mit Sicherheit auch mehr rangegangen", stellte sie klar. Für ihren Geschmack wäre bei den vergebenen Kerlen dieses Jahr auch mehr dabei gewesen. "Ich denke, wenn ich bei dieser Staffel dabei gewesen wäre, hätte es bestimmt viel Action gegeben, da die diesjährigen Männer viel offener sind, aber ich denke, die Mädels haben mich da ganz gut vertreten dieses Jahr", schloss die Jurastudentin ab.

