Kugel-Update von Lea Michele (33)! Seit Ende April weiß es alle Welt: Die Schauspielerin und Zandy Reich erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die News hatte zunächst ein Insider aus dem Freundeskreis der beiden verraten – mit einem ersten Bauch-Pic bestätige die werdende Mutter dann auch selbst ihren Kindersegen. Jetzt gewährte sie ihren Fans erneut einen Blick auf ihre Wölbung und trug dabei nicht viel!

Dieses Foto auf dem Instagram-Account der Glee-Bekanntheit begeistert ihre Community. Zu sehen ist Lea nach einer Dusche, und zwar mit XXL-Handtuch auf dem Kopf und nichts als einem Bikini am Körper. Das Resultat: freie Sicht auf ihre wachsende Körpermitte! "Göttin", "Wunderschön" und "Du siehst großartig aus", waren Leas Follower begeistert und zu diesen gehören unter anderem Twilight-Star Nikki Reed (31)!

Ein weiteres Foto zeigt die Mama in spe in einem richtigen Schwanger-Outfit. Damit das orangefarbene und luftige Sommerkleid ja nicht ihren Bauch kaschiert, fasst sich die werdende Mutter an den Bauch und siehe da: Auch auf diesem Bild wird ihre bereits fortgeschrittene Schwangerschaft deutlich.

Instagram / leamichele Lea Michele, Glee-Star

Instagram / leamichele Lea Michele, Schauspielerin

Instagram / leamichele Lea Michele, TV-Star



