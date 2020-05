Am Donnerstag verkündete Sängerin Melissa Etheridge (58) eine tragische Neuigkeit: Sie hat ihren geliebten Sohn im Alter von gerade einmal 21 Jahren verloren. Die Todesursache hat die Blondine mittlerweile auch im Netz bekannt gegeben. Beckett litt jahrelang an einer Opioidsucht und verstarb an den Langzeitfolgen seiner Abhängigkeit. Sein Ableben hinterlässt eine tiefe Lücke im Herzen seiner Mutter, aber auch seiner drei Geschwister. Nun äußert sich Melissas älteste Tochter zum Verlust ihres Bruders.

Bailey Cypheridge ist nur zwei Jahre älter als Beckett und war sein ganzes Leben lang an seiner Seite. Wie schwer sie der Schicksalsschlag trifft, macht sie in einem emotionalen Beitrag auf Instagram öffentlich: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heute haben wir meinen Bruder verloren. Mein Herz ist gebrochen und ich bin zu überwältigt, um die passenden Worte zu finden [...]. Ich liebe dich, Beckett. Flieg hoch und wache stets über uns", lauteten ihre Zeilen. Dazu postete sie eine kleine Bildercollage mit gemeinsamen Erinnerungen aus ihrer Kindheit und Jugend.

Auch Melissa machte ihre Trauer im Netz öffentlich. Auf Twitter schrieb sie: "Seine Familie, seine Freunde und alle, die ihn geliebt haben, werden ihn vermissen. Mein Herz ist gebrochen."

Anzeige

Instagram / baicypheridge Bailey Cypheridge, Tochter von Melissa Etheridge

Anzeige

Getty Images Melissa Etheridge im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Melissa Etheridge und Tochter Bailey Cypheridge, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de