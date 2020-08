Heutzutage zählt der US-amerikanische Schauspieler Brad Pitt zu den erfolgreichsten Stars in Hollywood: Mit seinen Auftritten in Filmen wie "Ocean's Twelve", "Mr. & Mrs. Smith" und auch "Once Upon a Time in Hollywood" gewann er nicht nur eine riesengroße Fangemeinde, er wurde für seine schauspielerische Leistung auch mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Doch so glamourös sah das Leben des 56-Jährigen nicht immer aus. Am Anfang seiner Karriere konnte sich der Ex-Mann von Angelina Jolie (45) keine eigene Bleibe leisten: Sängerin Melissa Etheridge (59) nahm Brad damals bei sich auf!

Brad sei einst mit nur 325 US-Dollar – also umgerechnet rund 270 Euro – und einem großen Traum nach Hollywood gekommen, berichtet jetzt Mirror. So habe dem Schauspieler damals sogar ein Platz zum Schlafen gefehlt. Melissa habe Brads großes Potenzial allerdings schon zu dieser Zeit erkannt und ihn daraufhin bei sich aufgenommen: Sie habe nicht gewollt, dass er sein letztes Geld für eine Unterkunft ausgeben müsse, deswegen habe sie ihn auf ihrem Sofa übernachten lassen.

Doch damit noch nicht genug: Neben ihrer fürsorglichen Obhut half Melissa dem "Inglourious Basterds"-Darsteller auch dabei, eine seiner Rollen an Land zu ziehen. "Er hatte ein Vorsprechen für 'Aus der Mitte entspringt ein Fluss'. Für das Vorsprechen kam er zu mir nach Hause, weil ich einen Pool hatte. Ich brachte ihm das Fliegenfischen bei", berichtete die Sängerin 2011 in einem Radio-Interview.

Anzeige

Getty Images Melissa Etheridge im Oktober 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Januar 2020 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de