Jetzt spricht Melissa Etheridge (59) offen über den Tod ihres Kindes. Vor gut zwei Monaten gab die Sängerin eine erschütternde Nachricht bekannt: Ihr Sohn Beckett Cypher ist verstorben. Der 21-Jährige starb an den Folgen einer Überdosis Drogen. In einem emotionalen Interview hat die "Angels Would Fall"-Interpretin nun preisgegeben: Der Schicksalsschlag und die Art und Weise, wie Beckett gestorben sei, haben sie sehr hart getroffen.

Gegenüber dem Rolling Stone hat Melissa verraten, dass sie Schwierigkeiten habe, zu begreifen, dass ihr Sohn tatsächlich tot ist. Besonders, dass Beckett an seiner Drogensucht gestorben sei, mache ihr zu schaffen. "Als Mutter eines Opiatabhängigen war es ein Kampf. Du willst deinem Kind helfen. Du willst, dass es ihm besser geht", erzählt die zweifache Grammy-Gewinnerin. Er sei aber ein junger Erwachsener gewesen, und deshalb habe es einfach Dinge gegeben, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen. Aus diesem Grund habe sich die "Breathe"-Hitmacherin irgendwann klarmachen müssen: "Ich kann ihn nicht retten. Ich kann nicht mein Leben aufgeben und versuchen, seins für ihn zu leben."

"Natürlich ist das nichts, was Eltern wollen. Aber als menschliches Wesen musste ich meinen Frieden damit schließen, dass ich einen von Leid geplagten Sohn habe", erklärt Melissa offen. Beckett habe zwar sein Bestes gegeben, aber sein Leben habe trotzdem einfach viel zu früh geendet, betont die vierfache Mutter.

Getty Images Melissa Etheridge und Beckett Cypher im September 2011

Getty Images Melissa Etheridge bei einem Konzert in NYC im August 2012

Getty Images Melissa Etheridge bei einer Pre-Grammy-Feier in West Hollywood im Februar 2019

