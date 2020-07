Wie geht es Melissa Etheridge (59) mittlerweile? Vor knapp zwei Monaten machte die Sängerin die erschütternde Nachricht publik, dass ihr Sohn Beckett Cypher verstorben ist. Er wurde nur 21 Jahre alt. Wie die vierfache Mutter außerdem mitteilte, ist ihr Kind nach einer Drogenüberdosis gestorben. Jetzt erzählt die zweifache Grammy-Gewinnerin, wie sie den plötzlichen Tod ihres Sohnemannes verkraftet – und was ihr bei der Trauerbewältigung hilft.

Zu Gast in der TV-Show Good Morning America hat Melissa berichtet, dass sie einfach nur versucht, einen Tag nach dem anderen zu meistern. Am besten sei es für sie, wenn sie täglich so viel Beschäftigung wie möglich hat. So überstehe sie die Trauer Schritt für Schritt und könne lernen, mit dem Verlust zu leben. "Die Zeit heilt alles", gab sich die "Come To My Window"-Interpretin kämpferisch.

Musik zu machen helfe ihr ebenfalls, den Tod von Beckett zu verarbeiten. "Singen hat etwas an sich, dass die Seele befreien kann", erklärte sie. Die Oscar-Gewinnerin berichtete außerdem, sie könne jetzt diejenigen verstehen, die ihr immer sagten, dass ihre Musik ihnen geholfen habe, eine schwere Zeit durchzustehen. Denn jetzt erlebe sie genau dasselbe.

