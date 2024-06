Das ist das Geheimnis hinter Melissa Etheridges Eheglück

Zehn Jahre sind Sängerin Melissa Etheridge (63) und ihre Partnerin Linda Wallem (63) nun schon verheiratet. Wie die Grammy-Gewinnerin gegenüber People verrät, sind die beiden immer noch superglücklich miteinander. Woran liegt das? "Den gleichen Geburtstag zu haben, hilft auf jeden Fall", scherzt die "Breathe"-Interpretin, denn beide Frauen wurden am 29. Mai geboren. Da sie beide vom Sternzeichen Zwillinge sind, "denken wir beide, dass wir die Coolsten sind und haben viel Spaß". Dann fügt die Songwriterin noch hinzu: "Linda und ich unterstützen uns einfach unglaublich. Es ist die beste Beziehung, in der ich je war."

Bevor Linda und Melissa ein Paar wurden, hatten sie sich bereits zehn Jahre gekannt und waren gute Freundinnen gewesen. Als sie dann durch Zufall gleichzeitig Single waren, hatte Melissa erst Bedenken, die freundschaftliche Beziehung der beiden in eine romantische zu entwickeln. Sie wollte ihre so schon starke Verbindung nicht zerstören. Doch wie die Musikerin weiter erzählt: "Ich hatte einfach so viel Spaß mit ihr als Person. Es war uns möglich, das Ganze sehr langsam zu entwickeln und das war einfach perfekt. Im Leben gibt es nicht nur zweite Chancen, es gibt sehr viel mehr. Man kann immer eine andere Entscheidung treffen."

Die vergangenen Jahre sind für Melissa nicht einfach gewesen. Im Jahr 2020 ist ihr Sohn Beckett Cypher auf tragische Weise verstorben. Der 21-Jährige wurde Opfer einer Überdosis Opioide. Das hatte die Sängerin sehr mitgenommen, weil sie laut eigener Aussage die Sucht ihres Sohnes hautnah miterlebt hatte. Im Interview mit Rolling Stone hatte sie damals zugegeben, dass sie ihrem Sohn zwar helfen wollte, aber dennoch auch ihr eigenes Leben leben musste. "Ich kann ihn nicht retten. Ich kann nicht mein Leben aufgeben und versuchen, seins für ihn zu leben", hatte sie erzählt.

Getty Images Linda Wallem und Melissa Etheridge, 2024

Getty Images Melissa Etheridge und Beckett Cypher im September 2011

