So bewältigte Melissa Etheridge Trauer um ihren Sohn (†21)

Vor vier Jahren verstarb Melissa Etheridges (63) Sohn Beckett an den Folgen seiner Opiatabhängigkeit. Seitdem musste die Sängerin lernen, mit dem Verlust und den damit einhergehenden Schmerzen umzugehen. In einem Interview mit People erzählt sie jetzt, wie sie es schaffte, nicht in einen endlosen Kreislauf aus Trauer zu geraten. "Ich habe gelernt, mehr über die Ewigkeit zu verstehen. Und wie wir ewige Wesen sind und wie ich wirklich daran glaube", offenbart sie und fügt hinzu: "Sonst wäre es zu schwer, überhaupt einen Tod zu ertragen. Und wirklich daran zu glauben, ist ein Trost. Und zu verstehen, dass wir geistige Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Wir kommen und wir gehen."

Für sie sei die Tatsache, dass jeder eines Tages diese Welt verlässt, eine "gewisse Erleichterung" und sie folge nun dem Mantra "Lebe mit Liebe" – nicht nur für andere, sondern für sich selbst, "um nicht in einem Kreislauf aus Trauer und Schuld und Scham und allem, was dazugehört, festzustecken". Dies sei besonders wichtig für die Menschen, die in irgendeiner Form mit Drogenabhängigkeit in ihrem Leben zu tun haben. Denn es sei sehr schwer, jemanden an die Sucht zu verlieren. "Man weiß nicht, wie man den geliebten Menschen retten kann. Weil man es nicht kann, weil er sich selbst retten muss", erklärt Melissa. Es sei bedeutsam zu erkennen, dass es nichts mit einem selber zu tun habe.

Auch wenn der Verlust ihres Sohnes immer eine schmerzhafte Erfahrung sein wird, gab es kürzlich eine Nachricht in ihrer Familie, die Melissa bestimmt Freude bringt und ein wenig Trost spendet: Ihre Tochter Bailey Cypheridge wird heiraten! Die Neuigkeiten verkündete die 27-Jährige mit einem Beitrag auf Instagram. "Die Verlobten", schrieb sie zu einer Reihe von Pärchenbildern, die sie und ihre Partnerin Jocelyn Simone zeigen. Und auch in ihrer Story teilte Bailey ihren Post mit den Worten: "Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Für immer dein!"

Getty Images Melissa Etheridge und Beckett Cypher im September 2011

Instagram / baicypheridge Bailey Cypheridge, Tochter von Melissa Etheridge

