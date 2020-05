Jetzt herrscht Gewissheit! In der Nacht zum Donnerstag verkündete Melissa Etheridge (58) eine schreckliche Nachricht: Mit erst 21 Jahren ist der Sohn der "Like The Way I Do"-Interpretin überraschend gestorben. Nähere Informationen zu den Umständen seines Todes hatte es bisher noch nicht gegeben. Jetzt hat sich die Musikerin aber persönlich an die Öffentlichkeit gerichtet und dabei die Todesursache benannt: Beckett ist an den Folgen seiner Opioid-Abhängigkeit gestorben.

"Mein Sohn Beckett, der erst 21 Jahre alt war, hatte große Probleme damit, seine Sucht zu überwinden und ist heute schließlich an den Folgen gestorben", schreibt Melissa in einem emotionalen Statement auf Twitter. In dem Beitrag bedankt sich die Sängerin für die Unterstützung ihrer Fans und Freunde, die in dieser schweren Zeit mit ihren Gedanken bei ihr sind. "Seine Familie, seine Freunde und alle, die ihn geliebt haben, werden ihn vermissen. Mein Herz ist gebrochen", gedenkt sie ihrem Kind.

Trotz dieses heftigen Schicksalsschlags gibt sich die 58-Jährige kämpferisch und kündigt sogar an, sich nicht ewig zurückziehen zu wollen. "Ich werde bald wieder singen. Das hat mich bisher immer wieder auf die Beine gebracht", beendet sie ihren Tweet.

