Khloé Kardashian (35) ist seit über zwei Jahren stolze Mama der kleinen True (2). Zusammen mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (29) versucht die Keeping up with the Kardashians-Schönheit, das Co-Parenting so gut es geht zu meistern. Die Unternehmerin macht aber auch keinen Hehl daraus, dass sie sich für ihre Tochter ein Geschwisterchen wünscht – ist sie diesem Ziel vielleicht schon näher als gedacht? Khloé heizt die Gerüchte um eine Schwangerschaft erneut an!

In einer aktuellen Keeping up with the Kardshian-Folge spricht die 35-Jährige offen über ihren Kinderwunsch. "Ich lasse mir seit ungefähr fünf Tagen Hormonspritzen geben", offenbart sie ihrer Schwester Kourtney (41) ihren Plan, sich künstlich befruchten zu lassen. Einen Samenspender habe sie für ihr Vorhaben auch schon – ihren Ex-Freund Tristan. "Es ist irgendwie komisch, weil Tristan und ich nicht zusammen sind", erzählt sie weiter. Khloé halte das dennoch für die beste Option.

Schon seit Längerem vermuten Fans, dass die Blondine ein süßes Geheimnis hat – denn immerhin liegen die Dreharbeiten zur Realityshow schon einige Wochen zurück. In den letzten Tagen hat sich die Beauty immer in weiten Klamotten im Netz gezeigt. Doch auf Twitter dementiert sie eine Schwangerschaft: "Die Leute meinen, alles über mich zu wissen – inklusive meines Uterus. All die schlimmen Sachen, die ihr über mich sagt, sind einfach nur Gerüchte. Es gibt so viele verletzende Kommentare über mich, die auf einer falschen Geschichte basieren", stellt Khloé klar.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Unternehmerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de