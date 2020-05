Die Vorfreude auf den Free European Song Contest steigt! Schon am Samstagabend findet Stefan Raabs (53) Ersatzevent für den abgesagten Eurovision Song Contest statt. 15 Länder treten dort gegeneinander an – ganz nach dem Prinzip des legendären Musikwettbewerbs. Seit Freitag stehen bereits 14 Teilnehmer fest, nur der Vertreter für Deutschland ist noch unbekannt. Doch welcher Kandidat hat die besten Chancen auf den Sieg? Promiflash verschafft euch einen Überblick!

Die wohl prominenteste Anwärterin auf den Titel dürfte Sarah Lombardi (27) sein: Die einstige DSDS-Finalistin geht mit ihrem Song "Te Amo mi Amor" für Italien, das Heimatland ihrer Mutter Sonja Strano, an den Start. Mit knapp 1,4 Millionen Abonnenten auf Instagram hat sie eine riesige Fanbase in Deutschland und damit sicherlich viele Anrufer. Doch was die Bewunderer angeht, wird sie von Mike Singer (20) noch getoppt: Der einstige Teenie-Star mit kasachischen Wurzeln hat 1,5 Millionen Follower im Netz und dürfte besonders das junge Publikum mit seinem Track "Paranoid" begeistern.

Doch können die beiden ihre Konkurrenz damit wirklich abhängen? Schließlich ist auch Nico Santos (27) für seine frühere Heimat Spanien mit dabei. Der "Rooftops"-Interpret ist für seine selbst geschriebenen Erfolgssongs bekannt und eroberte die Charts in den vergangenen drei Jahren im Sturm. Auch die Schlager-Fans kommen beim #FreeESC auf ihre Kosten: Vanessa Mai (28) verteidigt die Ehre Kroatiens – und könnte mit ihrem Genre eine ganz neue Zielgruppe für sich gewinnen. In direkter Konkurrenz zu den Schlager-Liebhabern stehen jedoch die Freunde des "Cordula Grün"-Grölens: Mit diesem amüsanten Song, der auch zum Wiesn-Hit wurde, hielt sich der Österreicher Josh. im Sommer 2018 ganze 26 Wochen lang in den deutschen Charts.

Neben Pop, Schlager und Oktoberfest-Stimmung wird den Zuschauern aber auch Rapmusik geboten: Gemeinsam mit Umut Timur will Eko Fresh (36) den Sieg für die Türkei holen – sein Titel: "Günaydin". Die Schweiz wird von Stimmgewalt Stefanie Heinzmann (31) vertreten. Die 31-Jährige gewann mit SSDSDSSWEMUGABRTLAD bereits 2007 einen Gesangswettbewerb von Stefan Raab – ob sie beim #FreeESC erneut auf Platz Eins landet? Diesen Rang dürfte ihr aber auch Gil Ofarim (37) streitig machen wollen: Der Songwriter und Synchronsprecher repräsentiert Israel mit dem Rock-Hit "Alles auf Hoffnung".

Etwas ruhiger wird es vermutlich während des Auftritts von Ilse DeLange (43) werden: Die Niederländerin ist aktuell bei Sing meinen Song zu sehen und will jetzt auch das ProSieben-Publikum von sich überzeugen. Dänemark schickt Kate Hall (36), die Frau von Detlef D! Soost (49), an den Start. Ihre letzte Single veröffentlichte sie 2009 – ob sie nun ihr Comeback feiern will? Ebenfalls auf Frauenpower setzt Bulgarien mit Senta Sofia Delliponti (30) alias Oonagh. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin veröffentlicht seit 2014 Songs auf Deutsch und strebt nun die #FreeESC-Krone an!

Oder geht der Sieg am Samstag doch an Polen? Immerhin wird die Republik von dem Duo Glasperlenspiel, bestehend aus Carolin Niemczyk (29) und Daniel Grunenberg (31), vertreten – und das räumte bereits zahlreiche Awards ab. Doch auch Ohrwurm-Garant Kelvin Jones könnte gute Chancen haben, die Zuschauer zu begeistern: Schon 2015 veröffentlichte der Brite erstmals seinen Song "Call You Home" – 2020 wurde das Lied dann auch zum absoluten Hit! Auch Sion Hill wird auf Englisch singen: Der "Fuel Kids"-Interpret vertritt Irland – und will für die grüne Insel den Gewinn holen.

Unbekannt ist und bleibt bisher allerdings der deutsche Vertreter. Viele Fans sind jedoch sicher: Kein Geringerer als Stefan Raab selbst wird sich auf die Bühne wagen – und damit sein TV-Comeback feiern. Was meint ihr: Welcher Kandidat hat die besten Chancen, den Free European Song Contest zu gewinnen? Stimmt unten in unserer Umfrage ab!

Stefan Raab bei einer Pressekonferenz für den Eurovision Song Contest 2011

Sarah Lombardi, August 2019

Nico Santos im November 2018 in Baden-Baden

Eko Fresh, Rapper

Ilse DeLange, Star der siebten Staffel von "Sing meinen Song"

Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel

Stefan Raab im September 2017



