Das Rätselraten um die Teilnehmer beim #FreeESC hat ein Ende – zumindest fast. Am Samstag flimmert das Event, das Entertainer-Legende Stefan Raab (53) auf die Beine gestellt hat, endlich über die Fernsehbildschirme. Und in den vergangenen Tagen wurden auch schon nach und nach die ersten Kandidaten bekannt gegeben. So freut sich Sarah Lombardi (27) beispielsweise, für Italien antreten zu dürfen. Kurz vor dem TV-Spektakel stehen nun auch die anderen Sänger fest – alle, bis auf den deutschen Teilnehmer.

Neben Sarah war schon klar, dass Mike Singer (20) für Kasachstan die Bühne rocken wird. Auch die Kandidatur des Briten Kelvin Jones war schon bekannt. Sion Hill soll Irland vertreten, Josh Österreich. Senta Sofia Delliponti (30) will den Sieg für Bulgarien holen, Gil Ofarim (37) für Israel. Das Pop-Duo Glasperlenspiel will für Polen einen Song zum Besten geben. Über die Konkurrenz wurde bisher nur spekuliert, jetzt ließ ProSieben aber die Katze aus dem Sack: Ilse DeLange (43) tritt für die Niederlande an, Kate Hall (36) für Dänemark. Rapper Eko Fresh (36) will die Türkei zum Sieg führen und Nico Santos (27) hofft, für Spanien gewinnen zu können. Vanessa Mai (28) als Kandidatin für Kroatien und Stefanie Heinzmann (31) als Schweizer Teilnehmerin machen die Runde komplett – zumindest beinahe.

Wer Deutschland am Samstagabend vertritt, ist nach wie vor ein Geheimnis. Fans spekulieren schon, dass TV-Legende Raab höchstpersönlich auf der Bühne stehen wird, bestätigt wurde das bisher allerdings nicht. Wann der deutsche Kandidat enthüllt wird, verriet der Sender noch nicht.

Hier noch einmal die 14 offiziell bestätigten Teilnehmer im Überblick:

Stefanie Heinzmann für die Schweiz

Ilse DeLange für die Niederlande

Glasperlenspiel für Polen

Kate Hall für Dänemark

Gil Ofarim für Israel

Oonagh für Bulgarien

Eko Fresh für die Türkei

Josh für Österreich

Kelvin Jones für Großbritannien

Mike Singer für Kasachstan

Sion Hill für Irland

Sarah Lombardi für Italien

Nico Santos für Spanien

Vanessa Mai für Kroatien

