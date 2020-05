Da wurde Lijana richtig emotional! Bei Germany's next Topmodel hatte die Beauty vergangene Woche doch eigentlich gar keinen Grund, Tränen zu vergießen. Sie konnte Modelmama Heidi Klum (46) erneut von sich überzeugen und schaffte es in die nächste Runde. Jetzt erklärte sie gegenüber Promiflash, dass der Rauswurf einer bestimmten Kandidatin in der vergangenen Sendung aber für sie das traurigste Erlebnis am Set war!

"Larissa gehen zu lassen, war bisher für mich das schwerste und traurigste Erlebnis während der Dreharbeiten bei GNTM", offenbarte die 23-Jährige im Interview mit Promiflash. Scheinbar hat die Sendung die beiden Model-Anwärterinnen sehr zusammengeschweißt, denn Lijana schwärmte von ihrer ehemaligen Mitstreiterin: "Sie war für mich ein Stück Familie."

Allerdings hatte es Lijana auch nach der GNTM-Zeit nicht leicht: Sie musste feststellen, dass sie sich nicht bei allen Zuschauern als Liebling entpuppt hatte und deshalb auch heftige Hate-Attacken einstecken. Trotzdem bereue sie ihre Teilnahme bei der Castingshow nicht: "Auch bei meinen Hatern möchte ich mich bedanken: Dank ihnen habe ich für mich den Auftrag gefunden, mich für Schwächere einzusetzen und mich für sie stark zu machen!"

GNTM-Kandidatin Larissa

GNTM-Kandidatin Lijana

GNTM-Kandidatin Lijana



