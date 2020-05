Im Gedenken an ihre Mutter! Kurz nachdem Prinz Harry (35) Anfang des Jahres bekannt gab, von seinen royalen Pflichten zurücktreten zu wollen, hatte es zwischen ihm und Prinz William (37) Spannungen gegeben. Mittlerweile haben sich die beiden Brüder wieder versöhnt. Nun arbeiten sie sogar wieder zusammen und widmen sich der gemeinsamen Wohltätigkeitsarbeit: Aktuell steht dabei der Diana-Preis im Fokus, der als Erinnerung an die 1997 verstorbene Prinzessin Diana (✝36) ins Leben gerufen wurde. In einem Brief bedankten sich William und Harry nun bei allen Unterstützern der Organisation!

Der "Diana Award" ehrt junge Menschen, die den Geist von Lady Di aufrecht erhalten, indem sie in ihren Gemeinden etwas für den guten Zweck tun. Auf dem Instagram-Profil veröffentlichte die Stiftung nun ein paar Zeilen der Royal-Geschwister. "Mein Bruder und ich schätzen Ihre Arbeit, die Sie zur Förderung, Entwicklung und Unterstützung junger Menschen leisten, besonders in dieser Zeit der Unsicherheit", schrieb William, auch im Namen von Harry. Zu diesem Statement teilten die Verantwortlichen des Vereins einige Fotos aus dem vergangenen Jahr, als 20 Award-Ehrengästen im Kensington Palast die Preise überreicht wurden.

Die Fans der beiden Prinzen waren begeistert von diesen Zeilen. "Harry ist eine unglaublich wunderbare und tolle Seele, er ist der Sohn seiner Mutter", schwärmte ein Follower. Und ein anderer drückte seine Zustimmung so aus: "Sehr lieb, dass Prinz William den Brief geschrieben hat."

