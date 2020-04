Kourtney Kardashian (41) hat ihre Babyplanung noch nicht zu den Akten gelegt. Dass beim KarJenner-Clan die Familie großgeschrieben wird, ist kein Geheimnis. Zuletzt schenkte Kim Kardashian (39) ihrer Mutter Kris Jenner (64) einen weiteren Enkel: Psalm West erblickte im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Nun will offenbar auch die älteste Schwester im Bunde noch einmal Mutter werden: Kourtney wünscht sich ein viertes Kind.

Am Mittwoch hatte die 41-Jährige einen Gastauftritt in der US-amerikanischen Fernsehsendung Dave. Während der Show plauderte sie über ihre Zukunft. "Ich würde definitiv ein weiteres Baby bekommen", sagte sie. Für Kourtney wäre es nicht der erste Nachwuchs. Sie hat bereits drei Kinder mit ihrem Ex Scott Disick (36): Mason (10), Penelope (7) und Reign (5).

Viele ihrer Follower vermuten bereits, dass die dreifache Mama wieder schwanger sei. Als ein Fan ihr dies via Social Media unterstellt, scheint die Schwester von Khloe Kardashian (35) die Tatsache nicht abstreiten zu wollen. "Dein Wort in Gottes Ohr", reagiert sie darauf. Kourtney hat auch vor ihrem TV-Auftritt nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie einen vierten Knirps haben möchte.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern

Instagram / kourtneykardash Der Reality-Star Kourtney Kardashian



