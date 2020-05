Na­nu, ist Manuel Cortez (40) etwa frisch verliebt? Erst im vergangenen Oktober hatten der Schauspieler und Miyabi Kawai (46) ihre Trennung bekannt gegeben und damit bei Fans für Entsetzen gesorgt. Dieses Beziehungs-Aus hatte kaum jemand kommen sehen. Seitdem ging Manuel offenbar allein durchs Leben. Doch hat sich nun sein Beziehungsstatus nun geändert? Sein Lächeln und einige Aussagen deuten jetzt erfreuliche Neugikeiten an...

"Ich habe jemanden kennengelernt, der so ganz interessant ist", enthüllte Manuel gegenüber RTL. Jetzt wolle er schauen, wie sich das Ganze entwickle, fügte der 40-Jährige hinzu, die Sache sei noch ganz am Anfang: "Wir sind noch dabei, uns zu beschnuppern und tauschen erste Nachrichten aus", erklärte er. Kaum hat der Stylist diese Worte ausgesprochen, fängt er an, ganz breit zu grinsen. Anscheinend ist Manuel zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen in seinem Liebesleben.

Obwohl sich der ehemalige Verliebt in Berlin-Star offenbar wieder bereit fühlt, vorsichtig ins Dating-Leben zu starten, sei er kein Freund von Apps. "Ich bin eher ein Oldschool-Typ. Ich war nur kurz bei Tinder aktiv", offenbarte er. Schließlich sei dieses "ewige Schreiben" nicht so seine "Baustelle", fügte Manuel hinzu.

Instagram / dercortez Manuel Cortez in Lissabon

Instagram / dercortez Manuel Cortez im April 2020

Getty Images Manuel Cortez in Berlin im Januar 2020



