Alles aus bei Miyabi Kawai (45) und Manuel Cortez (40)! Seit 14 Jahren sind die beiden Mode-Profis eigentlich ein Herz und eine Seele. Beide schwärmten in Interviews immer wieder in den höchsten Tönen voneinander und betonten, neben Liebenden auch beste Freunde zu sein. Verheiratet waren die Designerin und der Let's Dance-Gewinner aus dem Jahr 2013 zwar nicht, die Papiere brauchten sie als Bestätigung für ihre Liebe aber auch nie. Trotzdem wird jetzt eine traurige Neuigkeit bekannt: Miyabi und Manuel haben sich getrennt!

Im Interview mit Bunte bestätigt der Schauspieler, dass er sich nach fast 15 Jahren Beziehung von seiner Partnerin getrennt hat. "Menschen verändern sich. Es hat einfach nicht mehr gepasst, wir haben uns verloren", erklärt der 40-Jährige. Miyabi sei bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin ausgezogen.

Die Entscheidung zur endgültigen Trennung kam nicht aus dem Nichts. Es habe sich schon in den vergangenen Jahren angedeutet, so Manuel. "Mia und ich haben viel zusammen gearbeitet, was auch Vorteile hatte. Aber irgendwann wurde der Job immer wichtiger", erinnert sich der Berliner. Er und seine Partnerin hätten kaum noch Zeit füreinander gehabt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so wichtig bin", gibt der "Schrankalarm"-Star zu.

Getty Images Manuel Cortez bei einer Gala in Aschaffenburg

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez im Februar 2017

Cinamon Red/WENN.com Manuel Cortez bei den First Step Awards in Berlin 2017

