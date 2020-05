Kurz vorm Finale musste Anastasia (20) die Koffer packen! Für die Modelanwärterin nahm die Reise bei Germany's next Topmodel am Donnerstagabend ein Ende. Nachdem vier ihrer fünf übrig gebliebenen Mitstreiter sie als Schwächste der Gruppe bezeichnet hatten, musste auch Heidi Klum (46) ihr mitteilen, dass sie im Eliminations-Walk nicht überzeugen konnte. Trotz ihres Rauswurfs zeigt die gebürtige Russin sich als faire Verliererin!

Kurz nach dem Halbfinale meldet sich Anastasia zu ihrem GNTM-Exit in einer Instagram-Story und verkündet erst ganz gefasst, dass sie es nicht ins Finale geschafft hat. Kurz darauf fließen bei ihr aber doch ein paar Tränen: "Ja, werde etwas emotional, aber naja, wie auch immer." Maribel Sancia Todt ist aber gleich zur Stelle und tröstet die Brünette.

In einem zusätzlichen Feed-Post erklärt Anastasia, dass sie die Zeit in der TV-Show niemals vergessen werde, und bedankte sich außerdem bei ihren Followern für die große Unterstützung. Die konnten gar nicht glauben, dass die Beauty wirklich nicht mehr dabei ist: "So krass... Ich habe dich auf dem Siegertreppchen gesehen. Mach das Beste draus! Bist megatalentiert", muntert sie ein Fan auf.

Instagram / anastasia.gntm2020.official Anastasia, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / maureen.gntm2020.official Tamara, Maureen, Anastasia und Sarah von GNTM 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood



