Sie wusste es einfach! Anfang Mai überraschte die Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin Lina Özgenç ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht. Kurz nachdem sie ihrem Liebsten Erdem das Jawort gegeben hat, bekommen die beiden auch schon bald gemeinsamen Nachwuchs – zum ersten Mal. Viele Details hat die Blondine über die Schwangerschaft bisher noch nicht verraten. Jetzt plaudert sie aber aus, wie sie erfahren hat, dass sie ein Kind erwartet.

Im Gespräch mit RTL hat die Bald-Mama erklärt, dass sie und ihr Mann sich schon seit einiger Zeit ein Kind wünschen. Für die Babyplanung habe sie sich unter anderem Ovulationstests zur Bestimmung ihrer fruchtbaren Tage bestellt. Allerdings hätte sie laut Test damals keinen Eisprung gehabt. "Ich hatte damit schon abgeschlossen und gedacht, dann ist es halt so, wir haben keine Eile", erinnert sich die 25-Jährige. Dann die Überraschung: Lina bemerkte erste Schwangerschaftsanzeichen und war sich direkt sicher, in freudiger Erwartung zu sein. Ein Test bestätigte dann die Vermutung.

Und nicht nur die Beauty und ihr Ehemann sind überglücklich über diese Nachricht. Auch zahlreiche Reality-TV-Kollegen gönnen den beiden ihr Eltern-Glück und äußerten via Instagram bereits ihre Gratulationen. "Oh mein Gott, Glückwunsch! Alles Liebe euch", schrieb beispielsweise Jessica Schröder (25). Auch Ex-Bachelorette Nadine Klein (34) gehörte zu den Gratulanten.

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenc im April 2020

Instagram / linakk Lina Özgenç

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, YouTuberin

