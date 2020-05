Lina Özgenç überrascht mit einer süßen Nachricht nach der anderen! Am Sonntagabend gab die attraktive Blondine bekannt, dass sie und ihr Mann Erdem ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – und das nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit! Die Beauty hat definitiv ihr großes Glück gefunden. Noch vor zwei Jahren sah es in ihrem Leben ganz anders aus: Sie nahm als Single-Lady an Daniel Völz' (35) Bachelor-Staffel teil. Jetzt bekommt Lina etliche Gratulationen aus dem Rosen-Universum!

Unter ihrer süßen Schwangerschafts-Verkündung auf Instagram finden sich bereits zahlreiche freudige Kommentare. "Oh mein Gott, Glückwunsch! Alles Liebe euch", jubelt beispielsweise Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica (25), die in ihrem Mann Nik Schröder (31) auch schon das große Glück gefunden hat. "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft", gratuliert Kattia Vides (32), die 2017 an der Kuppelshow mit Sebastian Pannek (33) als Rosenkavalier teilgenommen hatte. Auch die ehemaligen Kandidatinnen Yeliz Koc (26), Carina Spack (23) und die Ex-Bachelorette Nadine Klein (34) finden rührende Worte.

"Ihr" Bachelor Daniel hat sich bisher nicht geäußert. Gut möglich, dass der 35-Jährige dies aber noch nachholt. Schließlich sind er und Lina damals nicht im Bösen auseinandergegangen. Im Gegenteil: Die Blondine war nach ihrem Show-Exit sogar erleichtert.

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenc im April 2020

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und ihr Verlobter Niklas Schröder

ActionPress Daniel Völz bei der Baltic Lights Night 2019



