Die Crazy Farmers sprechen über ihre Zukunft! Die Bauer sucht Frau-Teilnehmer der vergangenen Staffel, Kai, Christian und Thomas, kamen beim Scheunenfest auf die Idee, eine Band zu gründen. In ihrem ersten gemeinsamen Song "Zehn kleine Bäuerlein" hatten sie die Erlebnisse aus ihrer Zeit bei der Kuppelsendung verarbeitet. Der Partyhit kam nicht nur bei ihren Show-Kollegen, sondern auch bei den Fans ziemlich gut an. Planen die musikalischen Landwirte jetzt sogar, weitere Lieder zu veröffentlichen?

Im Promiflash-Interview verriet der Kuhbauer Thomas, dass die Crazy Farmers unbedingt neue Musik herausbringen wollen: "Also wir haben so viel Spaß jetzt beim ersten Projekt gehabt." Sobald sie die richtige Idee und die richtige Melodie gefunden haben, werde sicher das nächste Lied folgen. Auch sein Kollege Kai ist davon überzeugt: "Da wir nach der Veröffentlichung von 'Zehn kleine Bäuerlein' doch einen sehr großen Zuspruch erhielten, haben wir uns dazu entschieden, an weiteren Songs zu arbeiten."

Das Trio hatte sogar geplant, mit dem Lied live in Diskotheken und auf Festen aufzutreten. Doch die aktuelle Situation machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. "So wie Schäfer Heinrich (53), so am Ballermann, das hätten wir natürlich auch gerne getan. Aber was nicht ist, kann ja noch werden", erzählte Thomas. Auch Kai hofft, dass sie die Auftritte einfach zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.

Instagram / crazyfarmersmusic Christian, Thomas und Kai, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten aus 2019

Instagram / willms.thomas Thomas, Christian und Kai, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2019

Instagram / crazyfarmersmusic Thomas, Christian und Kai mit einem Produzenten im Tonstudio



