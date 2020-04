Für Kai, Thomas und Christian ging das Abenteuer Bauer sucht Frau ohne romantisches Happy End aus. Bei keinem der drei Landwirte hatte Amors Pfeil so wirklich ins Schwarze getroffen. Trübsal blasen steht trotzdem nicht auf dem Plan – im Gegenteil. Das Trio hat seine Kuppelshow-Erlebnisse in einem Song verarbeitet, der nun Premiere gefeiert hat. Und die Fans der TV-Liebessuche sind hellauf begeistert.

Der Name ihrer Bauern-Band? Crazy Farmers. Und auch der Titel ihres Liedes "Zehn kleine Bäuerlein" steht in direktem Zusammenhang mit ihrer ländlichen Leidenschaft. Seit Mittwoch ist der Party-Hit mit Ohrwurmpotenzial nun im Netz verfügbar – und die Reaktionen auf ihre Debüt-Single dürfte bei den Jungs für Freudensprünge sorgen. "Der Hammer, ich feiere euch so. Bitte mehr davon" und "Direkt auf CD gepackt und mit ins Auto genommen, richtig cool gemacht", lauten zwei der Kommentare auf YouTube und Instagram.

Dabei stand ihr musikalischer Durchbruch zunächst auf der Kippe! Vorlage für "Zehn kleine Bäuerlein" sei der Tote Hosen-Klassiker "Zehn kleine Jägermeister" gewesen. Aus dem Grund hätten Christian, Thomas und Kai eine Genehmigung der Lizenzhaber benötigt. Die sei ihnen nicht erteilt worden. Darum veränderten sie die Melodie und den Rhythmus und konnten ihr Werk somit ohne Zustimmung veröffentlichen.

