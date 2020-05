Oliver Pocher (42) knöpft sich erneut Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) vor. Erst vor einigen Wochen hatte der Comedian dem Hobby-Segler eine ordentliche Standpauke gehalten und kritisierte sein Verhalten aufgrund der aktuellen Lage. Auch über die Beziehung mit der Beauty lästerte Oli, weil sich die beiden Bachelor-Bekanntheiten in einer Flirtshow kennengelernt hatten. Da sich die zwei erst vor Kurzem ein weiteres Mal getrennt haben, geraten sie wieder in den Fokus des 42-Jährigen. Oli kann über diese Trennung nur lachen.

In einem aktuellen Video auf Instagram kommen Olis Follower wieder in den Genuss eines seiner Updates aus der Internet-Welt. Dabei kommt er auch auf die On-Off-Beziehung von Yeliz und Johannes zu sprechen: "Ich dachte, es hält für immer jetzt!", gibt der Mann von Amira Pocher (27) ironisch traurig von sich. "Und wie trennt man sich bei Influencern? Nur wenn man auch minutenlang ins Handy quatscht", stellt er fest und hält daraufhin das Trennungs-Statement der 26-Jährigen in die Kamera.

Die Äußerung des 32-Jährigen zu dem Liebes-Aus begeistert Oli hingegen ziemlich: "Ich fand aber die Reaktion von Johannes gut, da hast du wieder gepunktet. Johannes wirklich, mein Respekt" und zeigt einen kurzen Clip, indem der Ex-Die Bachelorette-Kandidat wortlos mit einer Hand abwinkt. "Aber jetzt nicht wieder zusammen kommen", bittet er die beiden am Ende noch im Witz.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Mai 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2020

Instagram / johannes_haller Der ehemalige "Der Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller

