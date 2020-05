So heftig ging es zwischen Oliver Pocher (42) und Attila Hildmann (39) zur Sache! Der Koch machte in der letzten Zeit nicht nur mit seinen veganen Gerichten auf sich aufmerksam, sondern auch mit konfusen Aussagen zur aktuellen Gesundheitslage. Unter anderem wetterte er vorm Reichstag in Berlin gegen diverse Politiker und Unternehmer und unterstellte ihnen bezüglich der Schutzmaßnahmen niederträchtige Absichten. Das veranlasste Oli dazu, den TV-Koch aufs Korn zu nehmen – womit er einen heftigen Streit auslöste!

In seiner neuen RTL-Show Pocher – gefährlich ehrlich! deckte der Comedian am Freitagabend auf, wie der Beef mit Attilabegann. Er habe einen fragwürdigen Internet-Clip des 39-Jährigen – den er in diesem Fall humorvoll als "Tofu" bezeichnete – kritisch aufgegriffen. Daraufhin habe ihn der Veganer einem Privatchat verbal heftig attackiert. Dies konterte der 42-Jährige jedoch gewohnt schlagfertig, indem er die Ansichten des Ex-Schlag den Star-Teilnehmers gehörig auf die Schippe nahm: "Wann ist der Spaziergang am Reichstag? Würde gerne vorbeikommen! Bringe Chips, Impfstoff und Mettbrötchen mit!"

Mit dem Versuch, Amira Pochers Mann vor Augen zu führen, dass dessen Humor nicht bei allen gut ankomme, schoss Attila sich jedoch ein Eigentor: Der einstige Let's Dance-Teilnehmer ließ seine Follower im Netz darüber abstimmen, was sie von Oli halten. Dabei klickten allerdings nur 26 Prozent auf die Antwortoption "100 Prozent sch**ße" und ganze 74 für "Superlustig"!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher und seine Frau Amira bei "Pocher – gefährlich ehrlich!"

Anzeige

Attila Hildmann/Instagram Attila Hildmann posiert vor einer Wand

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de