Sido (39) versucht seine Aussagen über Verschwörungstheorien zu revidieren! Am vergangenen Sonntag war der Rapper im YouTube-Format Ali therapiert von Ali Bumaye zu Gast und plauderte mit seinem Kollegen über Xavier Naidoo (48), dessen Sympathien zu verschiedenen Verschwörungstheoretikern, mögliche Kinderhändlerringe innerhalb der deutschen Elite und auch über "unterwanderte Medien". Jetzt möchte der Berliner aber klarstellen: Mit den teils kruden Theorien und deren Verbreitern habe er nichts zu tun!

Zunächst meldete sich Sido zu Xavier Naidoo gegenüber Hiphop.de zu Wort: "Wenn es so ist, wie er sagt, ist es doch gut, dass jemand mit seiner Reichweite darüber aufklärt. Wenn es nicht so ist, wie er es sagt, dann ist es einfach nur verrückt. Ich bin auf keiner Seite. Ich weiß nicht, ob Dinge so sind oder nicht." Auch in seiner Instagram-Story betonte der 39-Jährige noch einmal, dass er den Mannheimer nicht in Schutz genommen habe.

Aber nicht nur von dem Ex-DSDS-Juror und dessen Ansichten distanzierte sich der "Bilder im Kopf"-Interpret. Auch mit den Vorstellungen von Attila Hildmann (39) oder Ken Jebsen, die ebenfalls derzeit Schlagzeilen mit diversen Verschwörungstheorien machen, will Sido nichts gemein haben: "Ich sitze zu Hause und gucke mir diese Videos an und lache mich kaputt über die. Ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun!" Deshalb finde er es auch gefährlich, dass ihm deren Worte in den Mund gelegt würden und er als Verschwörungstheoretiker verschrien werde. "Ich halt die für sehr gefährlich", äußerte der Sprechgesangskünstler abschließend seine Meinung über den Promi-Koch und den Webvideoproduzenten.

Getty Images Xavier Naidoo im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Sido bei einem Auftritt im April 2020

ActionPress Sido, Sänger und Rapper



