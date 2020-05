Es hat sich ausgetanzt für Tijan Njie (28)! Bei Let's Dance ging es in der vergangenen Folge in die ganz heiße Phase: Es entschied sich, welche drei Promis im Finale um die begehrte Trophäe kämpfen dürfen. Die Wahl fiel letztendlich auf Akrobatin Lili Paul-Roncalli (22), Sportler Moritz Hans und Sänger Luca Hänni (25). Für den Alles was zählt-Schnuckel Tijan Njie bedeutete das nach der Entscheidung: Abschied nehmen!

Im Interview mit RTL zeigte sich der Hottie trotz Rauswurf und einen undankbaren vierten Platz gefasst. "Es ist vorbei. Trotzdem wollen wir an dieser Stelle Danke sagen, für diesen ganzen Support über die Monate, über die Wochen und dass ihr uns immer begleitet habt", erklärte der Schauspieler. "Ja, time to say goodbye", fügte seine Mentorin Kathrin Menzinger (31) hinzu. Das Paar sei dankbar dafür, dass es so eine schöne Reise zusammen erleben konnte. "Und wir hätten natürlich so gerne im Finale getanzt – aber so ist das Leben", zeigte sich auch die Blondine als faire Verliererin.

Richtiger Abräumer des Halbfinales war Luca Hänni. Er lag letztendlich nach den drei Tanzrunden punktetechnisch vorne. Das schienen die Promiflash-Leser schon im Vorfeld zu ahnen: In einer Umfrage sahen ganze 38,8 Prozent aller Teilnehmer den DSDS-Star als absoluten Favoriten.

