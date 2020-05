Lili Paul-Roncalli (22) will um jeden Preis den Sieg! Seit Freitagabend stehen die offiziellen Let's Dance-Finalisten fest: Moritz Hans, Luca Hänni (25) und Lili Paul-Roncalli dürfen auf den Titel "Dancing Star 2020" hoffen. Geplatzt ist der Traum hingegen für Tijan Njie (28), der sich anschließend jedoch gefasst zeigte. Ob Lili anders mit dem Exit kurz vor dem Ziel umgegangen wäre? Sie verriet nämlich, dass sie vor der vergangenen Entscheidung überhaupt kein gutes Gefühl hatte und schon fast mit ihrem Ausscheiden gerechnet hatte.

"Da ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. So gefreut, dass wir noch weiter tanzen dürfen und noch einmal alles geben dürfen", beteuerte sie nach der Show im Interview mit RTL. Sie sei der festen Überzeugung gewesen, dass es dieses Mal eng für sie werden würde. Der Grund dafür? Der Abend mit drei Tänzen inklusive einer extremen Impro-Performance lief nicht unbedingt so, wie Lili sich das erhofft hatte: "Nach der Salsa hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl. Und dann kam der Charleston. Und das war ein Tanz, bei dem ich – mit dem Slowfox – gerade am wenigsten Freude hatte. Und dann dachte ich mir nur 'Oh Gott, das wird den Bach runtergehen'", erklärte sie ihre Unsicherheit.

Ihre Sorgen waren jedoch unbegründet. Ihre Salsa brachte ihr zwar "nur" 24 Punkte ein, dafür gab es für den anschließenden Contemporary die Höchstpunktzahl und für den improvisierten Charleston kassierte sie stolze 28 Zähler. Bei Weitem keine schlechte Leistung – und auch für die Zuschauer wohl absolut finalwürdig!

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie im "Let's Dance"-Halbfinale 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli im Mai 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"



