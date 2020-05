Das ist mal ein Anblick! Salma Hayek ist offenbar eine absolute Naturschönheit. Die Schauspielerin ist mittlerweile 53 Jahre alt – und das sieht man ihr einfach nicht an. Regelmäßig begeistert die Brünette ihre Fans mit sexy Schnappschüssen – gerne mal im Badeanzug. Dass Salma auch ohne Make-up mit sich zufrieden ist, unterstreicht nun ihr neuester Post. Die Fans loben sie für so viel Realität im Netz.

Mit ihren rehbraunen Augen schaut Salma (53) direkt in die Kamera. Wandert der Blick nach unten, sieht man, die Beauty steht gerade im Pool. Ihren Instagram-Schnappschuss kommentierte sie mit dem Hashtag #nomakeup und macht deutlich, dass sie offenbar ungeschminkt ist. Bei ihren Followern kommt das Foto super an. Die sind mehr als begeistert von Salmas Look: In ihren Augen ist die Powerfrau attraktiv und sexy: "beeindruckendes Foto" und "makellos" lauten nur zwei der lobenden Kommentare. Die User gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie meinen, es wäre toll, wenn sich noch mehr Stars "pur" auf der Plattform zeigen würden.

Dass Salma offenbar kein Problem damit hat, sich authentisch vor der Kamera zu präsentieren, hat sie schon öfter unter Beweis gestellt. Vor einigen Wochen teilte sie ein Foto, auf dem in ihrem Haar erste graue Strähnen durchschimmern.

Getty Images Salma Hayek bei der Berlinale im Februar 2020

Instagram / salmahayek Schauspielerin Salma Hayek

