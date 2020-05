Diese Ladys bringt wohl so schnell nichts auseinander! Am vergangenen Montag hatte Jenny Elvers Grund zur Freude: Die Blondine feierte ihren 48. Geburtstag. Trotz der aktuell kritischen Gesundheitslage konnte sie bei einer kleinen Feier Kuchen naschen und den Ehrentag genießen. Veranstaltet wurde die Party von keiner Geringeren als Claudia Obert (58). Doch wie nahe stehen sich die Schauspielerin und der Promis unter Palmen-Star wirklich? Jenny und Claudia plaudern aus, was ihre Freundschaft auszeichnet.

"Du musst was zu lachen haben zusammen und das haben wir. Wir haben echt Spaß zusammen", stellt die 48-Jährige im Gespräch mit RTL klar. Sie betont, dass die beiden schon seit langer Zeit richtig gute Freundinnen seien. Ein Grund scheint dabei eine besonders große Rolle zu spielen. "Ich trinke ihr nichts weg", meint Jenny (48) scherzhaft. Während die trockene Alkoholikerin an ihrem Jubiläumstag Wasser und Rhabarberschorle schlürfte, ließ die Luxuslady die Champagner-Korken knallen.

Schon bei ihrer Teilnahme an "Promis unter Palmen" hatte die 58-Jährige immer wieder ihre Liebe zu den Spirituosen betont und sich das ein oder andere Glas Sekt gegönnt. Bei den Fans kamen die leicht betrunkenen Auftritte der Unternehmerin ziemlich gut an. "Claudia Obert ist die besoffene Tante, die jeder haben möchte", scherzte beispielsweise ein User vor wenigen Wochen auf Twitter.

Jenny Elvers und Claudia Obert

Jenny Elvers und Claudia Obert

Claudia Obert, Ex-"Promis unter Palmen"-Kandidatin



