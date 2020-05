Bei diesem Anblick dürften einige Fans von Britney Spears (38) ins Schwitzen geraten! Die Pop-Prinzessin geizt nicht mit ihren Reizen: Regelmäßig präsentiert sie sich ihren Followern in knappen Outfits. Auch ihr An­ge­be­te­ter Sam Asghari dürfte daran Gefallen finden. Bereits seit 2016 gehen die beiden zusammen durchs Leben und sind mittlerweile zu einem echten Power-Duo geworden. Jetzt postet Britney eine ganze Bilderserie von sich im kühlen Nass – ein Foto von Sam ist auch dabei.

Das Wasser ist klar, und die Sonne scheint ihr auf den Bauch: Britneys neuester Post auf Instagram verbreitet Urlaubsstimmung. Auf den geteilten Schnappschüssen sieht man, wie sich die Blondine und ihr Liebster im heimischen Pool auf durchsichtigen Luftmatratzen rekeln. Offenbar genießt die "Toxic"-Interpretin ihr Leben gerade in vollen Zügen. "Was für ein wunderschöner Tag. Gott sei Dank!", jubelt sie in ihrem Kommentar. Es scheint, als ginge es der Musikerin wieder besser, schließlich muss sie nun nicht mehr auf ihren Sam verzichten.

Vor einigen Tagen sah das noch ganz anders aus: Britney musste sich nach ihrer Rückkehr aus Louisiana in Quarantäne begeben. Das machte der 38-Jährigen ordentlich zu schaffen. "Ich habe meinen Freund Sam seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen", klagte sie ihr Leid in einem vergangenen Posting. Nun hat Britney diese harte Zeit aber überstanden und kann ihren Schatz wieder in die Arme schließen.

Instagram / britneyspears Sam Asghari im Mai 2020

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears

Lumeimages / MEGA Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

