So romantisch zeigt Justin Bieber (26) sich nicht alle Tage! Der Sänger und seine Ehefrau Hailey (23) schweben auf Wolke sieben und teilen ihr Liebesglück durch regelmäßige Postings auch mit ihren Fans. Kürzlich überraschte das Paar seine Follower sogar mit einem Video, in dem es ein Duett singt. In seinem neuesten Post gibt sich der Popstar nun richtig gefühlvoll und richtet liebevolle Worte an seine Hailey.

Auf Instagram hat Justin ein Kuschelfoto von sich und Hailey veröffentlicht – und die intime Momentaufnahme genutzt, um seiner Gattin eine Liebeserklärung zu machen: "Liebe Hailey, während ich hier liege und du neben mir schläfst, denke ich mir: Womit habe ich es nur verdient, so gesegnet zu sein?" Ihre Demut, ihre Freude und ihre Bereitschaft, zu wachsen, haue den 26-Jährigen um. Doch damit nicht genug der lieben Worte: "Ich fühle mich geehrt, dein Ehemann zu sein. Ich verspreche dir, dich den Rest unseres Lebens zu lieben", schwärmte er weiter von der Blondine.

Mit dem Posting hoffte Justin, seiner Hailey ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das schien ihm gelungen zu sein. Die 23-Jährige likte die Aufnahme – und bisher rund 5.000.000 Follower ebenfalls. Gefällt euch der Beitrag auch so sehr?

Getty Images Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Mai 2020

MEGA Justin und Hailey Bieber im Februar 2020



