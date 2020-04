Justin Bieber (26) und seine Frau Hailey (23) bringen die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen! Im September 2018 gaben sich der Popstar und das Model bei ihrer Traumhochzeit in South Carolina das Jawort. Aufgrund der aktuellen Situation genießen die Eheleute ihre Zweisamkeit in häuslicher Quarantäne. Seine Fans unterhält das Paar aber weiterhin. In ihrem neuen Video sangen die Biebers jetzt völlig verschmust ein Liebesduett!

Am Wochenende meldeten sich Justin und Hailey in Form eines Instagram-Livechats bei ihren Followern. Dabei gingen sie dem ausgefallenen Wunsch eines Zuschauers nach, ein kleines Duett zu performen. Während die Beauty noch nach einem passenden Song suchte, stimmte der "Yummy"-Interpret kurzerhand die Ballade "I Will Always Love You" von Soul-Diva Whitney Houston (✝48) an. Liebevoll legte er die Arme um seine Hailey und trällerte den Refrain fehlerfrei vor laufender Kamera.

Die 23-Jährige hielt sich hingegen zurück. "Ich kann nicht singen", gab Hailey verlegen zu. Umso mehr genoss die Blondine mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht das kurze Liebesständchen ihres Gatten. Abschließend drückte ihr der Hottie sogar noch jede Menge kleiner Küsschen auf die Wange.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Getty Images Hailey Bieber im Februar 2020

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Justin Bieber: Seasons" in L.A. im Januar 2020



