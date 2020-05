Tim legt die Karten auf den Tisch. Der Student verriet jetzt seinen Favoriten für den Sieg bei Big Brother. Die Zeit im TV-Container endete für ihn bereits in der vergangenen Entscheidungsrunde. Bei diesem Voting durften die Zuschauer erstmalig für den Bewohner anrufen, den sie nicht mehr im Haus sehen wollen – und sie wählten Tim. Nun enthüllte der 21-Jährige, wer seiner Meinung nach das Preisgeld am ehesten verdient hätte.

Im exklusiven Promiflash-Interview verriet er: "Ich gönne es fast jedem. Am meisten aber Becky, Vanessa, Pat und Cedric." Trotzdem glaube der Aachener, dass Pat am Ende gewinnen wird. Die Gründe würden für ihn klar auf der Hand liegen: Der 30-Jährige sei ein "kommunikatives Wunder" und der "Kern" der Sendung. Besonders Pats lustige und liebe Art schätze er sehr. Auch sein Schwarm Rebecca verdiene das Preisgeld: "Sie hat jede Sekunde von 'Big Brother' gelebt und geliebt. Wo andere genervt in der Ecke saßen, ist sie motiviert geblieben", lobte er die Blondine. "Sie verkörpert die Show am allermeisten von uns allen", betonte der Nordrhein-Westfalener.

Auch wenn es niemanden gibt, dem Tim den Sieg kein Stück gönne, würde er sich nicht freuen, wenn Phillip gewinnt. Mit ihm habe er am wenigsten zu tun gehabt: "Er hat viel gequatscht, das war seine Stärke, aber viel mehr hat er nicht gemacht", erklärte der Reality-TV-Darsteller. Bis zum 18. Mai kann er den Teilnehmern noch die Daumen drücken, dann wird bereits der Sieger gekürt.

Instagram / bigbrother.timbilly "Big Brother"-Tim im Mai 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Tim im Februar 2020

© SAT.1 Rebecca Zöller und Tim bei "Big Brother"



