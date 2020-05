Über diesen Lehrer würden sich einige Fans sicher sehr freuen! Ed Sheerans (29) eigene Schulzeit liegt schon einige Jahre zurück – seitdem eroberte er nicht nur weltweit die Hitlisten, sondern sang sich, mit seinen emotionalen Songs auch in die Herzen einer großen Fangemeinde. Jetzt kehrte er – virtuell – doch noch einmal in ein Klassenzimmer zurück: Der Chartstürmer überraschte vor Kurzem Schüler im Online-Unterricht!

Bei dem virtuellen Überraschungsbesuch beantwortete Ed den Schülern einer Grundschule aus London nicht nur Fragen, er brachte ihnen auch bei, ein paar seiner Hits auf der Gitarre zu spielen. Außerdem erinnerte er sich an die Zeit zurück, in der er selbst die Schulbank gedrückt hat, wie The Sun aus dem Chat zitiert: "Ich war nicht gut in Mathe, Naturwissenschaften und Englisch und mir wurde gesagt, um im Leben erfolgreich zu sein, muss man diese Dinge können." Er habe aber trotzdem an seine Träume geglaubt: "Ich wollte die Musik zu meinem Beruf machen, aber es war eine Menge harte Arbeit und mühevoll."

Eine eher traurige Nachricht für seine Fans musste er aber dann doch noch anfügen. Er bestätigte den Schülern, dass er in der nächsten Zeit keine neue Musik veröffentlichen werde: "Ich brauche ein Jahr Pause, um mal nichts zu tun und um zu einem normalen Leben zurückzukehren."

