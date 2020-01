An Heiligabend verkündete Ed Sheeran (28) seinen Fans eine etwas traurige News: Der Sänger will sich nach über zwei Jahren Dauer-Tour eine kleine Social-Media- und Musik-Auszeit gönnen. Im Netz erklärte er seiner Community, dass er einfach mehr von der Welt sehen wolle – und damit hat er bereits angefangen: Ed und seine Ehefrau Cherry (27) verbrachten über die Silvester-Tage einen romantischen Urlaub in Italien!

Paparazzi erwischten das glückliche Paar an Neujahr jetzt auf Eds ziemlich pompösen Anwesen in Umbrien, einer Region in Italien nahe der Toskana. Total verschmust und glücklich umarmten sich die Verliebten – und schienen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Auch seinen Silvesterabend verbrachte das Pärchen in Italien und läutete wohl das neue Jahr gebührend mit dem eigenen Wein, den der 28-Jährige dort anbaut, ein.

Der "Shape of You"-Interpret verabschiedete sich vor wenigen Wochen aus den sozialen Medien, kündigte aber auch an, dass er definitiv mit neuer Musik zurückkommen werde. "Ich muss noch ein bisschen mehr leben, um wieder etwas zu haben, worüber ich schreiben kann", gab er in seinem Instagram-Statement preis.

Backgrid / ActionPress Cherry Seaborn und Ed Sheeran in Italien 2020

Backgrid / ActionPress Cherry Seaborn und Ed Sheeran

SIPA PRESS / Action Press Ed Sheeran bei einem Konzert in den USA

