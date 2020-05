Chris Pratt (40) bekommt aus erster Hand mit, was es bedeutet, eine schwangere Frau an seiner Seite zu haben! Der Schauspieler und seine Liebste Katherine Schwarzenegger (30) verkündeten Ende April: Sie bekommen gemeinsamen Nachwuchs! Mittlerweile sind auch schon erste Paparazzi-Aufnahmen der werdenden Mama öffentlich, die sie mit einem beachtlichen Bäuchlein zeigen. Chris soll sich laut Insidern gerade sehr intensiv um das Wohlergehen seiner Liebsten kümmern – und bekommt dabei extreme Einblicke ins Schwangersein!

Im Interview mit Moderator Billy Bush in der Show Extra schmunzelte der 40-Jährige über die seltsamen Schwangerschaftsgelüste seiner Gattin – die er anscheinend selbst zu lieben gelernt hat: "Es war hart. Essiggurken und Eiscreme. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Kombination schmecken würde", witzelte er. Trotz seiner Späßchen bewundert der "Jurassic World"-Darsteller seine Katherine und was ihr Körper gerade leistet: "Ich habe mich vor ein paar Tagen wegen leichten Rückenschmerzen und meiner Gewichtszunahme beschwert – da hat sie mich lieb angeguckt, und ich hab mir gedacht: 'Oh stimmt, alles klar. Dir gegenüber sollte ich mich gerade lieber nicht beschweren, oder?", scherzte er.

Auch wenn Chris manchmal mit seinen Scherzchen auch vor seiner Liebsten nicht haltmacht – die beiden sind dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, so glücklich wie nie. "Sie nennt ihn immer noch ihren Traummann", verriet vor Kurzem eine Quelle People.

Snorlax / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger



