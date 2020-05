So feiert Königin Máxima ihren Geburtstag! Die Ehefrau von König Willem-Alexander (53) ist am heutigen Sonntag 49 Jahre alt geworden. Eine große Sause mit ihrer ganzen Familie erwartete sie aufgrund der aktuellen Gesundheitslage zwar nicht, die dreifache Mutter weiß aber trotzdem, wie sie ihren Liebsten den Tag versüßen kann. Sie verbrachte offenbar mehrere Stunden in der Küche und präsentierte hinterher im Netz stolz das Ergebnis.

"Während dieser Zeit feiere ich meinen Geburtstag zu Hause mit einer typisch argentinischen Delikatesse: Alfajores mit Dulce de Leche", verriet Máxima auf Instagram. Bei diesen traditionellen Leckereien handelt es sich um Doppelkekse mit Karamellcreme und Kokosraspeln. "Ich bin mit Alfajores aufgewachsen, das sind meine Lieblingskekse", erklärte die gebürtige Argentinierin. Und damit auch ihre Follower in den Genuss des Gebäcks kommen, teilte sie mit ihnen das Rezept ihrer Mutter María del Carmen Cerruti Carricart.

Auf mehreren Fotos ließ Máxima ihre Fans am Entstehungsprozess teilhaben und präsentierte schließlich stolz das Ergebnis: Ein Blech voll mit den Doppelkeksen. Ihre Supporter freuten sich über den Beitrag, immerhin sind solche privaten Aufnahmen eine absolute Seltenheit auf ihrem Profil. Für gewöhnlich postet die Blondine eher Fotos von öffentlichen Auftritten.

