Lässt Cedric Beidinger bald vor einem Mega-Publikum alle Hüllen fallen? Endlich ist die große Entscheidung gefallen: Nach wochenlangem Aufenthalt im TV-Container wurde der Polizist als Gewinner von Big Brother gekürt. Im Konfettiregen nahm der Hottie seine Siegerprämie entgegen. Doch neben den 100.000 Euro erwartet Cedric nach der Verkündung des großen Bruders noch eine weitere Überraschung: Er soll in Zukunft mit den SixxPaxx strippen.

Wie Moderator Jochen Schropp (41) in einem Trailer zu Big Brother – Die Late Night Show bereits verraten hat, soll der 26-Jährige für die Boygroup vortanzen. Schon bald könnten die Ladys also erneut in den Genuss kommen, Cedrics Muskel-Body bewundern zu können. Schon im TV hatte er sich immer wieder oben ohne gezeigt und seinen durchtrainierten Körper zur Schau gestellt.

Doch passt Cedric überhaupt zu den SixxPaxx? Die Jungs sind sich dessen zumindest sicher. "Er ist erstens attraktiv und kommt sehr gut an. Er ist ein Kämpfer, der auch hinter einer Sache steht. Er lässt sich nicht verbiegen und polarisiert. Das ist genau das, was ihn auch interessant macht", erklärt der Manager der Gruppe gegenüber Promiflash. "Nach Dschungelkönig Marc Terenzi, jetzt 'Big Brother'-König Cedric", meint er.

