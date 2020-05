Ist Ashok bei Bauer sucht Frau International zu zurückhaltend? Der Deutsch-Inder und seine Hofdame Myria genießen ihre Zweisamkeit in Ashoks Wahlheimat Goa in vollen Zügen. Die beiden Singles verstehen sich von Anfang an gut und zwischen ihnen scheint es ordentlich zu knistern. Mehr als verknallte Blicke und einige zaghafte Berührungen gab es bei dem 42-Jährigen und der Kandidatin allerdings noch nicht – und das wird vermutlich erst mal so bleiben...

Ashok und Myria lassen bei einem romantischen Abendessen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren und schwelgen in Erinnerungen. Besonders die Yogalehrerin ist begeistert von ihrem Gegenüber. Eigentlich die perfekte Grundlage, um sich endlich näherzukommen – für den Plantagenbesitzer aber offenbar nicht der richtige Zeitpunkt: "Ich habe keine Avancen gemacht, Mirya zu küssen. Ich glaube, dafür ist es einfach noch ein bisschen zu früh", erklärt er. Sie würden sich aber gut verstehen und die Chemie stimme zwischen ihnen.

Die 41-jährige Kandidatin andererseits wäre dem Austausch von Zärtlichkeiten nicht abgeneigt. "Ich würde mich auf jeden Fall darauf einlassen, wenn er den ersten Schritt machen und mich küssen würde", meint sie im Einzelgespräch. Sie selbst sei zu schüchtern und wisse nicht, ob sie über ihren Schatten springen könne. Wenn Ashok jedoch nicht in die Gänge kommen würde, würde sie sich etwas einfallen lassen.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

TVNOW Ashok, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"



