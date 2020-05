Usain Bolt (33) schwebt im Familienglück! Im Januar überraschte der Sprinter seine Community mit einer besonders erfreulichen Neuigkeit: Er und seine Freundin Kasi Bennett erwarteten ihren ersten Nachwuchs. Im Netz hielt der Sportler seine Fans mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft seiner Liebsten auf dem Laufenden. Jetzt hatte das Warten endlich ein Ende: Usains kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt!

"Herzlichen Glückwunsch an unsere Sprintlegende Usain Bolt und Kasi Bennett zur Geburt ihres Mädchens", verkündete der jamaikanische Premierminister Andrew Holness stolz via Twitter und gratulierte den frischgebackenen Eltern. Laut Medienberichten soll das Kind bereits am vergangenen Sonntag geboren worden sein. Bezüglich eines öffentlichen Statements von Papa Usain müssen sich die Follower offenbar noch etwas gedulden.

Erst Mitte März hatten die Eltern eine große Gender-Reveal-Party veranstaltet, bei der sie das Geschlecht ihres Kindes verrieten. Dabei warnte Usain schon mal die potenziellen Partner seines zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen Mädchens mit einem scherzhaften Machtwort: Sie sollen den Sprössling des 33-Jährigen im Laufe seines Lebens stets gut behandeln!

Instagram / kasi.b Usain Bolt und Kasi Bennett im Februar 2019

Getty Images Usain Bolt im Februar 2020

Instagram / usainbolt Usain Bolt und Kasi Bennett im Februar 2020



