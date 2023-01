Gerichtsstreit? Usain Bolt vermisst 12,7 Millionen Dollar!

Kommt es zu einem Gerichtsstreit? Usain Bolt (36) ist der erfolgreichste Sprinter in der Geschichte der Olympischen Spiele. Durch Prämien und Werbekampagnen soll er im vergangenen Jahr um die 28 Millionen Dollar verdient haben. Einen Teil seines Geldes hatte er bei der Investmentfirma "Stocks and Securities" untergebracht – im Januar bemerkte er jedoch, dass ihm mehrere Millionen Dollar auf diesem Konto fehlen würden. Bisher hat die Firma das Geld wohl noch nicht zurückgezahlt. Jetzt drohen Usains Anwälte mit einer Klage.

Wie People berichtete, vermisse der Ex-Sportler ganze 12,7 Millionen Dollar. Deswegen habe sein Anwalt einen Brief an die Investmentfirma geschrieben. In diesem fordere er dazu auf, das fehlende Geld innerhalb von zehn Tagen zurück auf Usains Konto zu überweisen. Sollte das nicht passieren, würden wohl zivil- und strafrechtliche Schritte eingeleitet werden sollen.

Seitdem Usain 2017 von seiner sportlichen Karriere zurückgetreten ist, hat er offensichtlich trotzdem einen vollen Alltag. Seiner eigenen Aussage nach wolle er sich jetzt selber als Geschäftsmann versuchen. Zudem hat seine Frau im Jahr 2021 Zwillinge bekommen, demnach ist er jetzt dreifacher Vater.

