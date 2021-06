Usain Bolt (34) hat nun doppelten Grund zur Freude! Erst im vergangenen Jahr hatte sich der einstige Sprinter mit süßen Neuigkeiten bei seinen Fans gemeldet und verkündet, dass er und seine Partnerin Kasi Bennett ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten dürfen. Obwohl ihre Tochter Olympia Lightning selbst gerade erst ein Jahr alt ist, wurde sie nun bereits zur großen Schwester gemacht: Usain und Kasi haben Zwillinge bekommen!

Die süße Botschaft teilt der stolze Papa jetzt selbst auf seinem Instagram-Account mit. Er veröffentlichte ein Bild, auf dem er, seine Liebste und ihre drei Kinder in eleganter Kleidung gemeinsam posieren. Während Olympia mit einem Ball spielt, halten Mama und Papas jüngste Schützlinge links und rechts von ihnen ein Nickerchen. Doch wie heißen die beiden eigentlich? "Saint Leo Bolt und Thunder Bolt", verrät Usain in einem Kommentar zu seinem Netzbeitrag.

Kasi teilt auf ihrem eigenen Account Bilder desselben Fotoshootings und gratuliert ihrem Schatz dabei zum Vatertag, der heute in den USA gefeiert wird. "Alles Liebe zum Vatertag an die Liebe meines Lebens. Du bist für unsere Familie der Fels in der Brandung und der beste Vater für unsere Kleinen!", schwärmt sie.

Instagram / usainbolt Kasi Bennett und Usain Bolt

Getty Images Usain Bolt bei einem Event in Melbourne im November 2019

Getty Images Usain Bolt bei einem Fotoshooting in Paris im Mai 2019

