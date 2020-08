Usain Bolt (33) fühlt sich blendend durch sein Töchterchen unterhalten! Mitte Juni durfte der Sprint-Star sein Baby Olympia Lightning zum ersten Mal in den Armen halten – er und seine Lebenspartnerin Kasi Bennett bekamen mit der Kleinen ihr erstes gemeinsames Kind. Zu Olympias Geburt bekamen Usains 9,7 Millionen Fans sie auch schon zu Gesicht. Jetzt zeigte der gebürtige Jamaikaner sie ein weiteres Mal der Welt: In einem kurzen Clip plappert er mit ihr um die Wette!

"Beste Konversation aller Zeiten!", schrieb er am Samstag zu dem Video auf Instagram. Darin hat er das Baby im Arm, kneift ihr liebevoll in die Bäckchen und sagt zu seiner Olympia: "Sprich mit Papa!" und "Guck mal zu Mama!" Die antwortet ihrem Papa mit immer lauter werdendem Gebrabbel und einem freudigen Lacher. Im Hintergrund ist schließlich auch Kasi zu hören, die bei der einseitigen Konversation zwischen Papa und Baby ebenfalls lachen muss.

Die Geburt von Olympia war sogar dem Premierminister von Jamaika ein Post auf Twitter wert. "Herzlichen Glückwunsch an unsere Sprint-Legende Usain Bolt und Kasi Bennett zur Geburt ihrer Tochter", schrieb Andrew Holness vor knapp zwei Monaten. Ob die Prinzessin des elfmaligen Weltmeisters irgendwann mal in seine sportlichen Fußstapfen treten wird? "Wenn sie möchte, finde ich es okay. Aber eigentlich würde ich ihr raten, es nicht zu tun, denn ich weiß, mit wie viel Druck der Sport verbunden ist", zeigte sich der Olympionik bei einem Interview im Rahmen des Super Bowls überzeugt.

Anzeige

Getty Images Usain Bolt, ehemaliger Sprinter

Anzeige

Instagram / kasi.b Usain Bolt und Kasi Bennett im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Usain Bolt im Mai 2019

Was haltet ihr von dem neuen Clip von Usain und seiner Tochter Olympia? Total süß die beiden! Solche Momente sollten lieber privat bleiben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de